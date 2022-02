Lumitech: Hightech aus Jennersdorf

LED-Lampen haben inzwischen längst unseren Alltag erobert und die alte Glühbirne weitgehend abgelöst. Mit der Verbreitung dieser Technologie hat auch ein Burgenländer zu tun. Der Jennersdorfer Stefan Tasch gründete im Jahr 1997 mit Kollegen der TU Graz die Firma Lumitech um LED zu erforschen und auf den Markt zu bringen. Heute – 25 Jahre später – hat Lumitech mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und kann sich im Wettbewerb mit Weltkonzernen behaupten.

Unter Top Drei Europas

Lumitech hat eine Marktnische besetzt: Konkret entwickelt und produziert das Jennersdorfer Unternehmen Beleuchtung für Regale im Lebensmittelhandel. Diverse Warengruppen wie Brot, Fleisch und Gemüse werden unterschiedlich beleuchtet und damit optimal zur Geltung gebracht.

Im deutschsprachigen Raum ist Lumitech damit die Nummer eins, so Geschäftsführer Stefan Tasch: „Die Kunden sind in der Regel der Lebensmitteleinzelhandel, aber auch Kühlmöbelhersteller, die in den Lebensmittelhandel liefern. Und regional sind wir sehr stark noch in Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs, aber auch in Osteuropa – in Polen sind wir, glaube ich, Marktführer – auch im nordischen Bereich. Wir sind da in Europa in diesem Segment sicher unter den Top Drei zu finden.“

Kurze Lieferzeiten – hohe Liefertreue

Lumitech konnte den Umsatz in den vergangenen beiden Jahren auf 25 Millionen Euro verdoppeln. Die Firma war und ist stark forschungsorientiert. Mehr als zehn Prozent des Umsatzes fließen in Forschung und Entwicklung: „Aber wir sind auch ein Lieferant, ein Produzent. Ein riesen Vorteil ist, dass wir hier in Europa produzieren, sehr viel natürlich in Österreich, und wir haben sehr kurze Lieferzeiten, sehr hohe Liefertreue. Und das ist etwas, was die Kunden aus der Region oder auch in ganz Europa sehr schätzen.“

Wachstum ohne Druck

Lumitech entwickelt auch Lichtlösungen für Industrie und Medizintechnik. Das Unternehmen setzt auf moderates Wachstum: „Wir haben keinen Druck in dem Sinn, dass wir immer wachsen müssen. Natürlich sieht man schon, wir haben Möglichkeiten: Wir haben jetzt auch in den USA eine neue Lumitech Incorporation Nordamerika gegründet. Also wir sehen schon, in den Segmenten, wo wir tätig sind, auch die Möglichkeit geografisch zu wachsen.“ Mehrheitseigentümer von Lumitech ist Stefan Tasch. 40 Prozent der Anteile hält der Athena-Beteiligungsfonds des Landes Burgenland.