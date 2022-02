Basketball-Cupfinale im Allsportzentrum Eisenstadt

Für diese Spiele wurde im Allsportzentrum extra ein Parkettboden verlegt – genau 403 Parkettteile wurden in knapp sechs Stunden verlegt. Dabei packten selbst die Spieler der gastgebenden Nord Dragonz Eisenstadt an, denn das Allsportzentrum soll nicht nur einen würdigen sportlichen Rahmen für die Basketballteams und im TV bieten.

Trotz Coronaviruspandemie wollen die Eisenstädter bis zu 500 Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen und ihnen einen würdigen Rahmen bieten. So ist eine Lichtshow geplant und Cheerleaders sollen für gute Stimmung sorgen und man mache alles Notwendige, um den Sicherheitsansprüchen gerecht zu werden, so der Nord-Dragonz-Obmann Roland Knor.

Eisenstadt gegen Oberwart im Burgenland-Derby

Die Nord Dragonz treffen am Samstag um 17.15 Uhr in einem Burgenland-Derby auf den Titelverteidiger, die Oberwart Gunners. Der fünffache Cupsieger aus dem Südburgenland ist gegen den Zweitligisten aus Eisenstadt klarer Favorit. Der Sieger aus dieser Partie bestreitet dann das Finale am Sonntag, live zu sehen in ORF Sport plus.

Zuvor prallen noch am Samstag um 19.30 Uhr der BC Vienna und die Swans Gmunden aufeinander. Während die Wiener den Bewerb noch nie gewonnen haben, ist der amtierende Meister aus Oberösterreich sechsfacher Sieger (zuletzt 2012).

Auch Finale der Frauen wird ausgetragen

Am Sonntag wird auch das Finale der Frauen im Eisenstädger Allsportzentrum ausgetragen. Um 16.30 Uhr treffen die Wiener Basket Flames auf den BK Duchess aus Klosterneuburg. Die Favoritenrolle ist eindeutig: Die Niederösterreicherinnen sind in der laufenden Saison ungeschlagen und haben den Pokalbewerb seit 2019 dreimal hintereinander gewonnen. Ihre letzte Cup-Niederlage datiert vom November 2017.