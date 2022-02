Preise steigen – Armutsgefährdete betroffen

Beim Einkaufen, Tanken oder Heizen – auch Burgenländerinnen und Burgenländer spüren die Teuerungen. Die Verbraucherpreise sind im Vorjahr durchschnittlich um 2,8 Prozent gestiegen. Die Teuerungsrate lag im Dezember bei 4,3 Prozent. Im Jänner wird sie auf 5,1 Prozent geschätzt. Ein Höchstwert seit 1984 – so die Statistik Austria.

Gas- und Strompreise treiben Teuerung an

Gas- und Strompreise treiben die Teuerung an. Strom wird heuer – laut Energie Burgenland – für einen durchschnittlichen Haushalt im Land um sechs Euro 70 im Monat teurer. Gas um 20 Euro – beeinflusst von internationalen Marktpreisen. Das Land zahlt Heizkostenzuschüsse an einkommensschwache Haushalte – und richtet Sozialmärkte bisher in Oberwart und Mattersburg ein. Menschen mit geringem Einkommen können hier günstiger einkaufen. Die Kundenfrequenz nimmt zu, hieß es im Jänner.

Die Bundesregierung präsentierte vergangene Woche ein Maßnahmenpaket gegen die Teuerung – mit Energiekostenzuschüssen und Ein-Mal-Zahlungen. Die Teuerung ist auch ein politisches Thema.