HAK Oberwart bietet erstmals Fernkolleg an

Das Angebot wird in dieser Form zum ersten Mal in Österreich angeboten. Es richtet sich an Personen mit Reifeprüfung, Berufsreifeprüfung oder Studienberechtigungsprüfung, die sich für ihr Berufsleben im kaufmännischen Bereich ortsunabhängig weiterbilden möchten.

Der praxisorientierte Studienplan des Kollegs umfasst Betriebswirtschaft, Unternehmensrechnung, Business Training inklusive Übungsfirma, Projektmanagement, Wirtschaftsinformatik, Informations- und Officemanagement, Recht, Volkswirtschaft sowie Business-Englisch. Es gibt keine Aufnahmeprüfung. Zusätzlich kann das FIRI-Zertifikat (Finanz- und Risikomanagement) erworben werden.

Keine Kosten für Teilnehmer

Die Ausbildung ist kostenlos, das Unterrichtsmaterial wird laut HAK-Direktor Andreas Lonayi im Rahmen der Schulbuchaktion gratis zur Verfügung gestellt. „Stete Weiterbildung ist in der Arbeitswelt das Um und Auf“, sagte dazu Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Das Fernkolleg der HAK Oberwart sei eine gute Basis für den weiteren Berufsweg. Eine Anmeldung ist ab sofort hier möglich: HAK-Fernkolleg.