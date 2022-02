Gunners mit fünftem Sieg in Folge

Mit ihrem seit Weihnachten fünften Ligasieg in Folge setzten sich die Gunners gleichauf mit Gmunden auf den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter BC Vienna. Die fünfte Niederlage en suite kassierte dagegen der SKN St. Pölten – ein 50:69 (22:32) bei den Flyers Wels.

Oberwart gelang nicht nur die Revanche für eine 73:79-Niederlage Anfang Dezember in Klosterneuburg, sondern auch die Generalprobe für das Cup-Final-Four am Wochenende in Eisenstadt. Dort treffen die Gunners am Samstag im Halbfinale in einem Burgenland-Duell auf Gastgeber und Zweitligist BBC Nord Dragonz Eisenstadt.