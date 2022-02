Beliebtes Hochzeitsdatum

Sylvia und Wilfried Schott aus Kroatisch Geresdorf (Bezirk Oberpullendorf) kennen einander seit 15 Jahren. Doris und Herbert Löffler aus Leithaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) kennen einander mindestens schon doppelt so lange. Was die beiden Paare vereint, ist der Hochzeitstag an diesem ganz besonderen Kalendertag – dem 2.2. 2022. „Es war ein Wunschdatum – sonst wäre es am 22.2.2022 gewesen“, so Sylvia und Wilfried Johann Schott. Für manche ist es ein Glücksdatum, oder es hilft, um sich den Hochzeitstag leichter zu merken.

Zweite Hochzeit miteinander

Bei Doris und Herbert Löffler hatte das Wunschdatum einen anderen Hintergrund, der sich vor 31 Jahren ereignet hat. „Wir haben am 2.2.1991 das erste Mal geheiratet und drei wunderbare Kinder. Dann ließen wir uns scheiden, aber vor drei Jahren haben wir wieder zusammen gefunden und jetzt ist es perfekt“, so Doris Löffler. Ein besonders erfreuliches Deja-vu auch für die Familie. „Es war ein wenig überraschend natürlich. Aber ich freue mich, dass sie wieder zusammen gefunden haben“, so der Sohn und Trauzeuge Philipp Löffler.

Beliebte „Schnapstagtermine“

Beim Standesamt in Eisenstadt sind diese Termine auch äußerst beliebt. „Wir sind heute und auch am 22.2.2022 ausgebucht. Ich durfte schon am 9.9.1999 um 9.09 Uhr dabei sein“, sagte Sascha Eisenwort vom Standesamt in Eisenstadt. Die Zahl der standesamtlichen Trauungen legte in diesem Jahr ordentlich zu, nur in bestimmten Fällen ist ein leichter Rückgang aufgrund der Pandemie zu verzeichnen. „Viele warten auf die Zeit nach der Pandemie – nämlich jene Brautpaare, die eine große Hochzeit haben möchten“, so Vera Wohlmut-Tompek, Standesbeamtin in Oberpullendorf.

Warten war für die beiden Hochzeitspaare keine Option. „Ich bin momentan der glücklichste Mensch“, sagte Bräutigam Herbert Löffler. „Es ist der schönste Traum meines Lebens, den ich realisiert habe“, so Braut Sylvia Schott. Wie es scheint waren die beiden Trauungen am Schnapstag alles andere als eine Schnapsidee.