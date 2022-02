Wissenschaft

Neues Forschungslabor nimmt Betrieb auf

In Pinkafeld (Bezirk Oberwart) ist das Forschungslabor Josef Ressl offiziell in Betrieb genommen worden. In dem Labor soll der Frage nachgegangen werden, wie Energiesysteme nachhaltiger und effizienter gemacht und gesteuert werden können.