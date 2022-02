Chronik

Schwerer Arbeitsunfall in Zurndorf

Bei Arbeiten an einem Logistikzentrum in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) ist es am Dienstagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein Mann dabei aus großer Höhe abgestürzt und schwer verletzt worden.