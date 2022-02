Austrotherm investiert 20 Mio. Euro

Die Inbetriebnahme der neuen 160 Meter langen Produktionshalle in Purbach ist für Herbst 2022 geplant. „Die Nachfrage nach klimaschützenden XPS-Dämmstoffen wächst rasant und wird durch den Green Deal der EU weiter zulegen. Daher bauen wir unsere XPS-Produktionskapazitäten im heurigen Jahr in Purbach weiter aus“, erklärte Klaus Haberfellner, Geschäftsführer der Austrotherm-Gruppe.

ORF

Langfristig wird der Standort – das einzige XPS-Werk in Österreich – für 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesichert. Auch Service und Lieferfähigkeit sowie die Produktqualität sollen nachhaltig verbessert werden.

ORF

Ökologischere Bauweise bei neuer Halle

Die neue Produktionshalle werde optisch so gestaltet, dass sie sich in das UNESCO Welterbe Neusiedler See integriert. Vom Untergrund bis zum Dach kommen Austrotherm-Dämmstoffe zum Einsatz und die Fußbodenheizung werde durch die Abwärme der Produktionsanlagen betrieben.

Austrotherm

Das Hallendach soll teils als Gründach, teils mit einer Photovoltaik-Anlage genutzt werden, hieß es außerdem. So können Teile des Stroms, die verbraucht werden, gleich selbst produziert werden. Gebaut wird von und mit Betrieben aus der Region, so Haberfellner.