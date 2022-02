Eingangsphase für Impfpflicht startet

Schon längere Zeit geht es mit den Erststichen im Burgenland nur noch langsam voran. Vergangene Woche haben sich lediglich 134 Menschen die erste Impfung geholt, darunter auch Kinder.

Die Impfpflicht gilt aber für alle ab einem Alter von 18 Jahren – das sind im Burgenland rund 249.000 Menschen. 219.000 davon haben zumindest eine Coronavirus-Schutzimpfung hinter sich – das sind rund 88 Prozent der Impfpflichtigen.

12.400 burgenländische Impfzertifikate laufen aus

Mit einer einzigen Impfung hat man allerdings noch kein gültiges Impfzertifikat. Dazu muss man entweder genesen und einmal geimpft sein, oder man ist zweimal geimpft. Wobei seit Dienstag gilt: Der Zweitstich darf nicht länger als sechs Monate zurückliegen.

Doch genau das ist bei vielen Burgenländerinnen und Burgenländern der Fall. Mit heutigem Tag laufen 12.400 Zertifikate aus.

ORF

Mit dem Drittstich ist das Impfzertifikat neun Monate gültig. Die Impfpflicht tritt in Österreich Ende der Woche mit der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft, zuvor muss sie am Donnerstag noch im Bundesrat behandelt werden.

Weitere Öffnungsschritte im Februar

Trotz der bevorstehenden Impfpflicht werden Ungeimpfte bald wieder weitgehend uneingeschränkt am öffentlichen Leben teilnehmen können. In zwei Wochen, am 12. Februar, fällt die 2G-Regel im Handel. Eine Woche später tritt für Gastronomie, Hotellerie oder Veranstaltungen wieder die 3G-Regel in Kraft – dann genügt auch ein negativer Test zum Restaurantbesuch oder der Hotelübernachtung.