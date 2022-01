Viele Klassen und Kindergartengruppen zuhause

Im Burgenland sind aktuell 77 Schulklassen und acht Schulen wegen der Coronavirus-Lage im Fernunterricht, hieß es am Montag von der Bildungsdirektion. Eine Klasse wird erst dann auf Distance Learning umgestellt, wenn zwei Kinder oder Jugendliche innerhalb von drei Tagen positiv auf das Coronavirus getestet werden. Im Vergleich zur vergangenen Woche habe sich die Lage an den Schulen mit diesen Zahlen nicht gravierend geändert, so die Auskunft der Bildungsdirektion.

30 Kindergartengruppen geschlossen

Von den burgenländischen Kindergärten sind am Montag mit Stand 10.00 Uhr 30 Gruppen als geschlossen gemeldet worden, hieß es vom Büro der zuständigen Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Diese Zahl sei aber ständig im Fluss.

Nach wie vor ist die Zahl der Neuinfektionen auch im Burgenland hoch: 689 hat der Koordinationsstab Coronavirus am Montag gemeldet – mehr dazu in 689 Neuinfektionen im Burgenland.

Überwachte Wohnzimmertests wieder möglich

Das Land Burgenland hat das Angebot zum digital überwachten Selbsttest wieder aktiviert. Damit haben die Burgenländer die Möglichkeit, Wohnzimmertests zu machen, die in Bereichen mit der 3G-Regel wieder gültig sind, um Engpässe bei PCR-Tests zu vermeiden – mehr dazu in Überwachte Wohnzimmertests wieder möglich.

Künftig Verständigung über Quarantäne per SMS

Coronavirus-Verdachts- und Infektionsfälle werden künftig per SMS über ihre behördliche Absonderung oder die Aufhebung der Quarantäne informiert. Durch diese Erstverständigung sollen die Abläufe möglichst effizient gestaltet und die Wartezeiten verkürzt werden – mehr dazu in Künftig Verständigung über Quarantäne per SMS.