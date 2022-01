Künftig Verständigung über Quarantäne per SMS

Die Bediensteten der Bezirksverwaltungsbehörden seien fast rund um die Uhr mit der Bearbeitung von Verdachtsfällen und Contact Tracing beschäftigt. Die Infektionszahlen bewegen sich im Burgenland derzeit „in einer noch nicht da gewesenen Dimension“, teilte der Koordinationsstab am Sonntag mit. Die Erstverständigung soll den Behörden nun mehr zeitlichen Spielraum verschaffen.

Für Personen, die nach einer Meldung über 1450 oder als Kontaktpersonen getestet wurden und deren Ergebnis positiv ist, gilt die SMS als behördliche Absonderung bis der Absonderungsbescheid per E-Mail zugestellt wurde. Bei Erkrankten, die sich freitesten wollten, bedeutet die SMS, dass ihre Quarantäne weiterläuft.

Eine Nachricht mit einem negativen Testergebnis hebt die Absonderung auf. Einzige Ausnahme: Bei Kontaktpersonen, die mit einer positiv getesteten Person in einem Haushalt leben, bedeutet ein negatives Testergebnis nicht das vorzeitige Ende der Quarantäne.

Aktuell kommt es zu Wartezeiten

Das Land appelliert außerdem an alle Personen, die auf einen Testtermin oder einen Bescheid warten, nicht in ein Impf- und Testzentrum oder in eine Apotheke zu gehen und auch nicht neuerlich die Gesundheitsberatung 1450 anzurufen. Die Bezirkshauptmannschaften sollten nur in dringenden Fällen angerufen und ansonsten per Mail kontaktiert werden. Die Behörden würden sich verlässlich melden – auch wenn das aufgrund der aktuellen Situation und Auslastung mitunter etwas länger dauern könne, hieß es vom Land.