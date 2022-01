100km/h: Sturm fegt über das Burgenland

Nach Angaben der Landessicherheitszentrale kommt es vereinzelt zu Einsätzen für die Feuerwehren des Landes, weil abgebrochene Äste Straßen blockieren. Laut Prognose wird der Sturm im Laufe des Nachmittags neuerlich Fahrt aufnehmen: Von Spaziergängen im Wald ist daher abzuraten.

Bisherige Sturmspitzen (10:30 Uhr)

Feuerkogel (Oberösterreich) 143 km/h

Mariazell (Steiermark) 120 km/h

Innsbruck (Tirol) 104 km/h

Podersdorf (Burgenland) 103 km/h

Melk (Niederösterreich) 100 km/h

Wr. Neustadt (Niederösterreich) 99 km/h

Wien Innere Stadt 97 km/h

Der Sturm kann in den genannten Regionen zu Stromausfällen führen. Bäume können umstürzen und es kann zu Schäden an Gebäuden kommen. Lose Gegenstände am Balkon oder auf der Terrasse am besten sicher verstauen. Auf den Straßen angepasst fahren und auf Seitenwind achten, speziell an Tunnelausfahrten oder am Ende von Lärmschutzwänden.

Ein Nachlassen ist erst in der Nacht auf Montag zu erwarten – mehr dazu in Wetter: Prognose für das Burgenland.