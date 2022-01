Neues Buch zum „Anschlussdenkmal“

Im Buch „Darüber reden…“ kommen insgesamt 49 Burgenländerinnen und Burgenländer quer durch alle Generationen zu Wort. Journalist Walter Reiss führte die Interviews und sprach mit Männern und Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem „Anschlussdenkmal“ in Oberschützen. „In diesen Interviews erzählt zum Beispiel ein Mann Jahrgang 1924 wie das damals mit diesem Bau abgelaufen ist. Da gibt es nicht mehr sehr viele Zeitzeugen. Das geht dann weiter mit Leuten, die im Ort wohnen – spätere Jahrgänge: 80er-, 90er-Jahrgänger – denen auch nie jemand wirklich erzählt hat, was das für ein Bau ist, weder in der Schule noch privat“, so Walter Reiss über die gesammelten Inhalten.

ORF

Jede Meinung gleich viel wert

Die Projektleiterin und Historikerin Ursula Mindler-Steiner ist vom Ergebnis positiv überrascht. Das Buch „Darüber reden…“ spiegelt eine große Bandbreite und die rege Teilnahme der Bevölkerung wider, stellte Mindler-Steiner fest: "Es hat eine sehr große Beteiligung gegeben. Das ist ja immer ein gewisses Risiko, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Ich finde auch positiv, dass es sehr heterogen ist, es gibt sehr viele verschiedene Stimmen dazu, Meinungen von „das gehört abgerissen“ bis zu „das gehört erhalten". Die Stärke des Projekts ist auch, dass wir sagen, dass jede Meinung gleich viel wert ist. Also es ist alles zugelassen.“

ORF

Ort zum Denken, Informieren und Lernen

„Darüber reden…“ ist Teil eines mehrjährigen EU-Leader-Projekts. Aus dem „Anschlussdenkmal“ soll bis Ende 2022 ein "Denk-, Informations- und Lernort werden, sagte Bürgermeister Hans Unger (ÖVP): „Wir als Gemeinde sind auf 30 Jahre Pächter dieses Grundstücks, und natürlich haben wir hier auch die Verantwortung übernommen, diese geschichtliche Aufarbeitung weiter voranzutreiben.“

In „Darüber reden…“ haben die Autorinnen und Autoren auch Auszüge aus dem direkt beim Mahnmal hinterlegten Gästebuch veröffentlicht. Die Bevölkerung ist weiterhin aufgerufen, sich über das Gästebuch am Gesamtprojekt zu beteiligen. Das Buch „Darüber reden…“ ist kostenlos über die Gemeinde Oberschützen erhältlich.