Wirtschaft

Güssing: Letzter Schuster geht in Pension

Einst gab es in jedem Dorf mindestens einen Schuhmacher. Heute sind sie selten geworden – so auch in der ehemaligen Schuhmachermetropole Güssing. In der Hochblüte gab es dort bis zu 15 Schuhmacherbetriebe. Heute gibt es nur mehr einen – und jetzt schließt auch dieser seine Pforten.