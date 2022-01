Stufenweise Lockerung im Februar

Für die Bevölkerung seien die Schritte der Bundesregierung nicht mehr nachvollziehbar, so Doskozil, die SPÖ-Landeshauptleute seien nicht informiert worden. Er hätte sich in der kommenden Woche eine Sitzung mit Experten, Bund und Ländern gewünscht, in der die Vorgehensweise nach Erreichen des Höhepunkts der Welle festgelegt wird.

Am 5. Februar werde die Sperrstunde von 22.00 auf 24.00 Uhr verschoben. Am 12. Februar fällt die 2-G-Pflicht im Handel, eine Woche später reicht in Gastronomie und Tourismus wieder die 3-G-Regel. Das gab Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Samstag im Zuge einer Pressekonferenz gemeinsam mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und der GECKO-Kommission bekannt – mehr dazu in news.ORF.at.