Erste Absolventen der Fachkräfteoffensive

Für den ersten Kurs im Bereich Tourismus-Berufe meldeten sich vorigen Herbst acht Interessenten an – fertig machten ihn fünf. Sie absolvierten eine viermonatige Fachausbildung zum „qualifizierten Praktiker“, und können jetzt als Koch und Kellner arbeiten. Durchgeführt wird die Ausbildung vom WIFI Burgenland, Leiter Harald Schermann zeigte sich zufrieden: „Was uns besonders freut: Alle bekommen einen Job. Das heißt, wir haben unser Versprechen, Ausbildung mit Jobgarantie, auch eingehalten.“

In nur vierzehn Monaten zum Lehrabschluss

Die Absolventinnen und Absolventen haben auch die Möglichkeit, in nur vierzehn Monaten einen Lehrabschluss zu machen. So sieht es das Konzept der Fachkräfteoffensive des Landes vor, das von Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und AMS unterstützt wird. Das Land stellt für die Offensive heuer 800.000 Euro zur Verfügung. „Ich bin überzeugt, dass wir damit eine guter Möglichkeit geschaffen haben, um die Fachkräfte, die wir in der Wirtschaft brauchen, auch gut und richtig auszubilden“, so SPÖ-Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann.

Aktuell werden Kurse für die Bereiche Tourismus, Elektrotechnik, Bau- und Baunebengewerbe, sowie Transport- und Lagerlogistik angeboten – neu kommt der Bereich Metalltechnik hinzu. Mit der Nachfrage zeigt man sich zufrieden – über aller Kurse hinweg gibt es derzeit rund 150 Bewerberinnen und Bewerber.