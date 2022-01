Klimaticket: Eingeschränkte Verkaufszeiten

Wer im Burgenland an einem ÖBB-Ticketschalter ein Klimaticket kaufen möchte, der sollte früh aufstehen. Denn die Ticketschalter an den Bahnhöfen Neusiedl am See, Eisenstadt und Mattersburg öffnen zwar bereits zwischen 5.00 Uhr und 7.00 Uhr, schließen aber spätestens um kurz nach 14.30 Uhr am Nachmittag. Die ÖBB verteidigt Ihre Öffnungszeiten – das Geschäft am späten Nachmittag rentiere sich einfach nicht.

„Nachdem eben der Ticketverkauf von den Kunden zu 90 Prozent bereits online, oder über die Ticketschalter an den Bahnhöfen abläuft, können wir das wirtschaftlich natürlich nicht belegen, dass wir derartig lange Öffnungszeiten zur Verfügung stellen würden, weil wir natürlich als ÖBB mit öffentlichen Geldern arbeiten müssen“, so der Pressesprecher der ÖBB Christopher Seif.

Klimaticketkauf im Nordburgenland oder Steiermark

Einzige Ausnahme, eine Trafik in Oberwart, die täglich bis 18.00 Uhr geöffnet hat und ebenfalls ÖBB-Tickets verkauft. Das Klimaticket darf der Trafikant aber laut eigener Auskunft hier nicht verkaufen, da dieses nur Verkehrsbetriebe und Verkehrsverbünde verkaufen dürfen. Südburgenländerinnen oder Südburgenländer müssen somit nach Mattersburg, oder in die angrenzende Steiermark fahren, um das Klimaticket an einem Schalter kaufen zu können.

Onlinekauf erst nach 15 Tagen gültig

Einen anderen Weg bei den Öffnungszeiten geht die Raaberbahn – im Servicecenter in Wulkaprodersdorf bleiben die Türen bis 19.00 Uhr offen, auch hier kann man das Klimaticket kaufen. Wem allerdings auch das zu umständlich ist, der kann das Klimaticket auch jederzeit online kaufen, muss dabei aber beachten, dass das Ticket aufgrund des Rücktrittsrechts erst 15 Tage nach dem Kauf gültig ist.

Ab dann kann man das Klimaticket auch für Einzelfahrten für die erste Klasse der ÖBB upgraden, das kostet aber teilweise mehr als ein gewöhnliches 1. Klasse Ticket der ÖBB Sparschiene und das wird vermutlich auch so bleiben, denn eine Kombination aus Sparschiene und Klimaticket ist nicht geplant. „Diese Verschränkung ist derzeit zumindest nicht vorgesehen“, sagte Seif.

Weiterhin Österreichcard für Familien

Noch dazu kommt, dass das Fahren in ÖBB-Zügen für Familien durch das Klimaticket teurer und nicht günstiger wird. Deshalb soll das Vorgängerticket, die Österreichcard für Familien für die 2. Klasse vorerst weiter erhältlich bleiben. Ein Ticket aber einige Hindernisse und vielleicht der ein oder andere Grund, warum für manche der Klimaticketzug schon wieder abgefahren ist.