Jürgen Schrödl: Karriere in Übersee

In der Küche seines Elternhauses in Stoob sitzt Jürgen Schrödl entspannt und bescheiden wie immer. Dem 43-Jährigen sieht man nicht an, dass er ein Top-Manager beim Weltkonzern „Pizza Hut“ ist. Seit Sommer ist er Vizepräsident für digitale Technologien und Strategien. „Wir schauen uns an, welche zukunftsträchtigen Investitionen wir in zukunftsweisende Technologien tätigen sollen. Wir haben doch über 10.000 Restaurants – da muss man schon schauen ,dass man am Ball bleibt“, so Schrödl.

Sein größter Deal bisher: der Kauf einer australisch-israelischen Firma um 90 Millionen Dollar. „Diese Firma war auf der australischen Börse. Da wird es schon kompliziert, wenn man einen Deal verhandelt – man hat australische, israelische, amerikanische Gesetze. Da muss man mit allen gut reden und eben verhandeln und schauen, ob man was machen kann, oder auch nicht“, sagte Schrödl.

ORF

Umzug für die Liebe

Er schöpft die Möglichkeiten aus – schon immer. Schrödl stammt aus einer Arbeiterfamilie – der Vater war Metallarbeiter, die Mutter Reinigungskraft. Er besuchte die Volks- und Hauptschule in Stoob. Nach der HAK schloss er an der Wirtschaftsuniversität Wien gleich zwei Studien ab. Bei einem Auslandssemester in Kanada traf er seinen Lebenspartner.

„Zwei Wochen bevor ich nach Österreich zurück gegangen bin, habe ich Aaron kennengelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Drei Jahre haben wir auf zwei Kontinenten gelebt – dann haben wir die Entscheidung getroffen, dass einer umziehen muss – und das war ich“, so Schrödl.

ORF

Abschalten in Stoob

20 Jahre später lebt er mit Ehemann Aaron in Texas. Freunde treffen, sporteln, Kultur genießen – besonders wichtig, neben seinem 60-Stunden-Job. Als Finanzvorstand hat er in den letzten Jahren das Online-Bestellservice mit aufgebaut – in 14 Märkten – von Peru bis Japan, von 0 auf eine Milliarde Umsatz. Mehrmals im Jahr besucht Jürgen Schrödl die Büros in London und Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam.

„Im Büro ist es eine junge Partie – da rennt der Schäh die ganze Zeit“, sagte Schrödl. Nach Stoob locken ihn die Kochkünste seiner Mutter – Freunde und Familie, Wein, Natur und die Ruhe. „Es ist wirklich schön hier abzuschalten. Einfach da am Rückhaltebecken zu sitzen oder spazieren zu gehen – das ist wirklich schön“, so Schrödl.