Sigrid Maurer zu Besuch im Burgenland

Sigrid Maurer reist derzeit in alle Bundesländer, um sich mit den Landeshauptleuten über aktuelle Themen auszutauschen. „Es gibt diverse Dinge, natürlich im Zentralbereich des Klimas, Wärmestrategie – wo das Burgenland gute Fortschritte macht, aber auch andere Themen, die uns beschäftigen – der Impffortschritt – und so weiter“, so Maurer.

Sie arbeite mit Sigrid Maurer schon viele Jahre intensiv und gut zusammen, so die Grüne Klubobfrau Regina Petrik – Maurer sei für den Grünen Landtagsklub eine wichtige und verlässliche Ansprechpartnerin im Parlamentsklub. Schon im März wird Maurer wieder im Burgenland erwartet: zum Gemeindetag in Gols.