Gemeinderatswahlen am 2. Oktober

Gewählt werden kann auch wieder an einem vorgezogenen Wahltag: nämlich am 23. September, das ist ein Freitag. Sollte es in einer Gemeinde kein eindeutiges Ergebnis geben, wurde der 23. Oktober als Stichwahltermin festgelegt. Endtermin für die Einbringung von Wahlvorschlägen ist der 5. August, Stichtag ist daher der 5. Juli. Die Gemeindeaufsicht werde zeitgerecht davor den Wahlkalender versenden, so Eisenkopf.

Neue Wahlordnung

Neu ist die vor kurzem vom Landtag beschlossene Wahlordnung. Man habe versucht, modernere Wege zu gehen und auch mehr Demokratie einfließen zu lassen, sagte Eisenkopf. Es werde zu einer Aufwertung des Vorzugsstimmen-Systems und zu vielen Vereinfachungen – beispielsweise bei der Briefwahl – kommen. Auch im Bereich der Digitalisierung, also für die Gemeinden selbst, werde es Vereinfachungen geben, sagte Eisenkopf. Man habe festgelegt, dass zumindest ein Wahllokal barrierefrei sein müsse. Und es gebe eine Aufwandsentschädigung für die Wahlbeisitzer oder für die Wahlbehörden, die die Gemeinde jeweils selbst festlegen könne.