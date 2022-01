3,7 Millionen Euro für Arbeitnehmerförderung vorgesehen

Für heuer hat das Land 3,7 Millionen für Arbeitnehmerförderungen vorgesehen. Unterstützt werden damit zum Beispiel Lehrlinge aus sozial schwachen Haushalten mit monatlichen Zuschüssen, Pendlerinnen und Pendler mit einem Fahrtkostenzuschuss oder Öko-Bonus sowie Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Die Förderungen sollen die soziale Gerechtigkeit im Land stärken und mithelfen, Fachkräfte im Land zu halten und neue Fachkräfte für die burgenländische Wirtschaft zu gewinnen, so der zuständige Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Für das vergangene Jahr sind im Burgenland bisher 2,4 Millionen Euro an Arbeitnehmerförderungen ausbezahlt worden. Diese Summe wird sich noch leicht erhöhen, weil die Auszahlungen noch laufen. Der größte Brocken davon, nämlich 900.000 Euro, ist in die Lehrlingsförderung geflossen.