Mehr Geisterfahrer im Burgenland unterwegs

17-mal wurden Autofahrerinnen und Autofahrer im Burgenland im Vorjahr vor Geisterfahrern gewarnt. Das waren drei Meldungen mehr als im Jahr 2020. Auf der S31, der Burgenland Schnellstraße, waren im Raum Eisenstadt achtmal Geisterfahrer unterwegs – noch nie wurden in diesem Abschnitt in einem Jahr so viele Geisterfahrer gezählt.

Radfahrer als Geisterfahrer auf A4

Auch auf dem burgenländischen Abschnitt der Südautobahn waren zwei Geisterfahrer unterwegs. Auf der A3, der Südostautobahn, waren es drei, auf der Mattersburger Schnellstraße war einer unterwegs und auf dem Burgenland-Abschnitt der Ostautobahn wurden zwei gemeldet. Auf der Burgenland-Schnellstraße Süd beim Knoten Mattersburg-Dörfl gab es einmal Geisterfahrer-Alarm. Anfang Oktober kam es zu einem besonderen Vorfall: Damals war auf der Ostautobahn zwischen Neusiedl und Gols ein Radfahrer als Geisterfahrer unterwegs.

Österreichweit waren die meisten Geisterfahrer in Niederösterreich unterwegs und die wenigsten in Wien. Das Burgenland liegt in der Statistik im Bundesländervergleich auf Platz sieben.