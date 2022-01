Turn-Olympiasieger an Covid-19 gestorben

Csollany lebte in Sopron und gewann bei den Olympischen Spielen in Sydney 2000 Gold im Bewerb an den Ringen. Er war im November an Covid-19 erkrankt. Anfang Dezember verschlechterte sich sein Zustand dermaßen, dass er in ein Krankenhaus in Budapest eingeliefert wurde. Er lag dort auf der Intensivstation und war an eine künstliche Lunge angeschlossen.

„Vor einem Jahr waren wir überglücklich, dass der Olympiasieger von Sydney, Weltmeister von 2002 und Europameister von 1998, Szilveszter Csollany, bei uns das Training mit unseren Turnern und Turnerinnen angefangen hat. Er war bis Mitte November bei uns tätig, bis er an Corona erkrankte. Anfang Dezember lag er schon im Spital. Gestern Abend kam die traurige Nachricht“, meinte die Union Eisenstadt in einem Statement.