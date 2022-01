Chronik

Illmitz: Messerattacke nach Streit

In der Nacht auf Montag ist es in Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen, berichtete am Dienstag die „Kronen Zeitung“. Nach einem Streit hat ein Mann auf einen anderen eingestochen und ihn am Oberschenkel verletzt. Die Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber dem ORF Burgenland.