Voranmeldung zu Novavax-Impfung möglich

Auf der Impfseite des Landes kann man bei der Voranmeldung für die Coronavirus-Schutzimpfung einen bevorzugten Impfstoff angeben. Seit Kurzem findet sich in dieser Zeile auch der Impfstoff Novavax. Im Vergleich zu den bisherigen Impfstoffen ist Novavax ein Proteinimpfstoff. Er enthält Coronavirus-ähnliche Partikel mit dem Spike-Protein und keine Erbinformationen, wie etwa mRNA Impfstoffe. Daher ist Novavax vor allem bei bisher eher impfskeptischen Menschen beliebt.

Zwei Dosen notwendig

Auch bei Novavax sind laut Hersteller zwei Dosen innerhalb von drei Wochen für eine Immunisierung notwendig. Zugelassen ist der neue Impfstoff für Personen ab 18 Jahren – die ersten Novavax-Lieferungen sollen Anfang Februar in Österreich eintreffen.

picturedesk.com/Westend61/Dirk Klettelberger

Wohnzimmertests in Bitz und Gemeinden erhältlich

Ebenfalls neu ist seit vergangenem Freitag, dass in ganz Österreich, außer in Wien, die Wohnzimmertests wieder als Nachweis für 3G-Bereiche gelten. Damit sind die Wohnzimmertests fast ausschließlich für die 3G-Regelung am Arbeitsplatz gültig.

Im Burgenland kann man fünf Tests pro Persons abholen – die Abholung ist in den Impf- und Testzentren des Landes (BITZ) und in den Gemeindeämtern möglich – nicht mehr in den Apotheken wie bisher. In Eisenstadt sind die Wohnzimmertests auch im Allsportzentrum anzuholen. Den Test kann man im Internet oder mit der dazugehörigen App durchführen. Bereits angelegte Konten von früher sind weiterhin gültig.

Wöchentlicher „Kinderimpftag“ in Eisenstadt

Eisenstadt bietet ab Februar wöchentlich einen „Kinderimpftag“ im städtischen Impfzentrum an. Fünf- bis Elfjährige können sich immer mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr gegen das Coronavirus impfen lassen, kündigte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) am Montag an. Ärzte werden an Ort und Stelle für Fragen der Eltern und Kinder zur Verfügung stehen. Eine Voranmeldung ist notwendig. Die Terminvergabe läuft über die Impfseite des Landes.