ÖVP fordert Aus der „Biowende“

Die 100-Prozent-Bio-Quote könne nicht umgesetzt werden, weil es zu wenige Biobetriebe in den Regionen gebe, so ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Mittlerweile gehe es so weit, dass in Kindergärten Gerichte aus importierter Bio-Tiefkühlware hergestellt werden, so Ulram. Das könne nicht der Weg der burgenländischen Gemeinden sein und auch nicht jener der Eltern, dass Kinder ganzjährig tiefgekühlte Ware bekommen, so Ulram.

ÖVP Burgenland

Laschober-Luif: „Prestigeprojekt“ stoppen

Lebensmittel aus der Region bringen Arbeitsplätze und die Wertschöpfung bleibe im Land, meinte die Agrarsprecherin der ÖVP Carina Laschober-Luif. Sie forderte das Aus der Biowende im Land: „Für uns ist der Weg der SPÖ-Alleinregierung nicht richtig. Für uns ist klar, dass billige Bio-Importe aus dem Ausland nicht der burgenländische Weg sein können. Die SPÖ-Alleinregierung ist hier auch dringend gefordert, dieses Prestigeprojekt zu stoppen und auf die Regionalität zu setzen. Nur so können unsere heimischen Gastwirte und Betriebe unterstützt werden.“

Ulram und Laschober-Luif sprachen von einer „Bio-Illusion“, die nichts bringe und der regionalen Wirtschaft Schaden zufüge.

SPÖ: Biowende noch nie dagewesenes Projekt

Mit der Biowende sei „ein noch nie dagewesenes Projekt ins Leben gerufen worden“, so SPÖ-Agrarsprecher Gerhard Bachmann. Mit Ende 2021 wurden bereits 1,55 Millionen Euro ausbezahlt, um die heimische Bio-Landwirtschaft zu forcieren, so Bachmann.

Grüne: Regional nicht gegen Bio ausspielen

An der „Bio-Wende“ dürfe nicht gerüttelt werden, fordern die Grünen. Es brauche einen Systemwechsel und kluges Change-Management, damit nicht regionale Lebensmittel gegen biologisch angebaute ausgespielt würden, so Klubobfrau Regina Petrik. Als Beispiel nannte sie eine Anpassung der Speisepläne mit mehr saisonalen Produkten und weniger Fleisch. Außerdem gebe es Produkte auf dem Markt – wie zum Beispiel biologisch erzeugte Kichererbsen –, die bisher kaum berücksichtigt würden.