Chronik

Prozess: Geldstrafe für Opferstockdiebin

Eine 48-Jährige ist am Montag in Eisenstadt vor Gericht gestanden, weil sie im Vorjahr mehrmals mit einer Pinzette Geld aus dem Opferstock der Kirche in Purbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gestohlen haben soll. Die Ungarin bekannte sich schuldig, sie muss 360 Euro Strafe zahlen.