Zahl der E-Autos im Vorjahr verdoppelt

Rund 7.000 Autos wurden im Burgenland im Vorjahr neu zugelassen. Das zeigt eine Analyse des Verkehrsklubs ÖSterreich. Der Anteil der Benzin- und Dieselfahrzeugen ist bei den Neuzulassungen gesunken. Der Anteil an Neuwagen, die zu 100 Prozent mit Strom betrieben werden, ist hingegen stark gestiegen. Insgesamt wurden im Burgenland im Vorjahr 936 E-Autos neu zugelassen. Mit über 13 Prozent hat der E-Auto-Anteil so erstmals die Zehn-Prozent-Marke geknackt.

APA/Barbara Gindl

Jede 20. Neuzulassung elektrisch

Im Vergleich dazu: 2020 sind es nur 384 gewesen, nur jede 20. Neuzulassung war damals ein E-Auto. Zwischen den verschiedenen Bezirken gibt es beim Anteil der Elektrofahrzeuge große Unterschiede. In Eisenstadt war fast jeder fünfte neu zugelassene Wagen ein E-Auto, in Mattersburg und Eisenstadt Umgebung jeder Sechste. Am niedrigsten war der Anteil an E Autos mit rund acht Prozent in Jennersdorf.