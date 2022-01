Drei Verletzte bei Pkw-Kollision

Drei Personen sind Sonntagmittag bei einer Pkw-Kollision auf der B 50 in Sieggraben (Bezirk Mattersburg) verletzt worden. Das Trio wurde nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.

Einer der beiden am Verkehrsunfall beteiligten Wagen wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in den Straßengraben geschleudert. Die B50 musste für die Dauer des Einsatzes zwischen Sieggraben und Marz gesperrt werden. Die Feuerwehren von Sieggraben und Marz waren an Ort und Stelle.