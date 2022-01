Chronik

Lagerraum brannte in Bruckneudorf

In Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) ist am späten Samstagnachmittag in einem Laggerraum für Werkzeug und motorbetriebene Geräte aus bisher unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.