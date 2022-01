Studie: Stimmung im Land etwas besser

Der „Billa Österreich Report 2022“ wurde vom Marktforschungsinstitut „marketmind“ durchgeführt. Rund 100 Burgenländerinnen und Burgenländer wurden dafür unter anderen befragt. Das Ergebnis: Im zweiten Pandemie-Jahr hat sich die Stimmung im Burgenland auf einem relativ konstanten Niveau eingependelt. Der aktuelle Wohlfühlindex liegt bei 60,3 von 100 Punkten. Das sind im Vergleich zu 2020 um rund eineinhalb Punkte mehr, liegt aber etwas unter dem Österreich-Schnitt von 61. Im Vorkrisenjahr 2019 lag der Wohlfühlindex im Burgenland bei 63,3 Punkten.

Größtes Plus im Bereich Freizeit

Insgesamt fühlen sich die Burgenländerinnen und Burgenländer laut der Studie in vielen Bereichen ihres Lebens wieder wohler. Das größte Plus werde im Bereich Freizeit verzeichnet, hier profitiere das Burgenland im Vergleich zu den anderen Bundesländern am meisten, heißt es. Auch in der Liebe und im Freundeskreis seien Verbesserungen bemerkbar. Im Bezirksranking teilen sich Jennersdorf und Neusiedl den ersten Platz. Im Burgenlandvergleich am unzufriedensten sind die Mattersburger und Eisenstädter. Für die Zukunft wünschen sich die Burgenländerinnen und Burgenländer, das Leben bewusster genießen zu können und mehr Geld.