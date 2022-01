Chronik

Katze von 20 Meter hohem Baum gerettet

Mit dem Kran eines schweren Feuerwehrfahrzeugs musste in Grafenschachen (Bezirk Oberwart) eine Katze vom Baum gerettet werden. Das Tier saß in 20 Metern Höhe fest, berichteten die burgenländischen Einsatzkräfte am Freitag.