B63 nach Autounfall gesperrt

In den Unfall waren zwei Autos verwickelt. Der 18-jährige Fahrer eines Autos wollte auf die B63 auffahren. Mit in seinem Fahrzeug waren noch ein 17-jähriger Mann und eine 18-jährige Beifahrerin. Der 18-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte anschließend in ein entgegenkommendes Auto, das von einem 19-jährigen Mann gelenkt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der 17-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt. Beim 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer konnte in weiterer Folge eine Alkoholisierung festgestellt werden, heißt es von der Landespolizeidirektion Burgenland.

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld sicherte gemeinsam mit der Exekutive die Unfallstelle ab und barg die beiden Fahrzeuge. Auch ausgelaufene Betriebsmittel mussten von der Feuerwehr gebunden werden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Die B63 war für die Dauer der Bergearbeiten für den Verkehr gesperrt.