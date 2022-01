Soziales

Neue Volkshilfe-Stützpunkte

Die Volkshilfe Burgenland hat in Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) im Gebäude der ehemaligen Commerzialbank-Filiale einen neuen Stützpunkt eröffnet. Auch in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) siedelt sich die Volkshilfe mit einem neuen Büro an.