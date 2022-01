Gemeinden mit hoher Impfquote profitieren

Im Nationalrat wurde am Donnerstag über die Impfpflicht abgestimmt, die ab 15. März dann auch kontrolliert werden soll. Gleichzeitig soll auch eine bundesweite Impflotterie starten. Das Modell wurde am Donnerstag von ÖVP, Grünen und SPÖ vorgestellt. Jeder zehnte Geimpfte soll die Chance haben einen 500-Euro-Gutschein zu gewinnen. Das gilt für jene, die schon geimpft sind und auch für jene, die sich erst impfen lassen. Eine Gewinnmöglichkeit gibt es für jede Teilimpfung. Ist man also dreimal geimpft, kann man auch dreimal gewinnen. Abwickeln soll die Lotterie der ORF gemeinsam mit Partnern.

Impfprämien für Gemeinden ab 80 Prozent Impfquote

Auch für Gemeinden soll es ein Anreizsystem geben. Ab einer Impfquote von 80 Prozent soll eine Gemeinde eine Impfprämie vom Bund bekommen – mehr dazu in Auch „Anreiz- und Belohnungspaket“ kommt. 390 österreichische Gemeinden erfüllen diese Impfquote von 80 Prozent bereits – die meisten davon liegen im Burgenland und in Niederösterreich.

Wohnzimmertests kehren zurück

Ab Freitag sind außerdem die sogenannten „Wohnzimmertests“ wieder zugelassen. Laut der Novelle können die selbst abgenommen Tests in den 3G-Bereichen, wie zum Beispiel am Arbeitsplatz, wieder anerkannt werden.

Sie müssen allerdings online verifiziert sein und gelten 24 Stunden. Hauptgrund für die Rückkehr der Wohnzimmertests ist die Überlastung des PCR-Testsytems in vielen Bundesländern.