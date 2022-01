Neuer Rekordwert an Neuinfektionen

Im Burgenland waren am Donnerstag insgesamt 2.720 Menschen aktiv mit dem Coronavirus ifniziert. Das entsprach einer Steigerung um 372 Fällen im Vergleich zum Vortag. Zurückzuführen ist das wohl auf den Höchstwert an Neuinfektionen, der am Donnerstag gemeldet wurde. Wie der Koordinationsstab des Landes mitteilte, wurden innerhalb von 24 Stunden 580 CoV-Neuinfektionen gemeldet, ein neuer Rekordwert für das Burgenland.

Lage in den Spitälern weitgehend stabil

In den burgenländischen Krankenhäusern blieb die Lage unterdessen weitgehend stabil. Am Donnerstag wurden insgesamt 39 Patientinnen und Patienten auf den Isolierstationen behandelt. Davon mussten sieben intensivmedizinisch betreut werden. Mehr als 237.000 Burgenländerinnen und Burgenländer waren am Donnerstag zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft. Davon haben gut 162.000 bereits die Booster-Impfung bekommen.