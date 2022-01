Gols: Brandstätter neuer Bürgermeister

Kurz vor Weihnachten hatte Johann Schrammel bekannt gegeben, sich zur Ruhe zu setzen und das Bürgermeisteramt an Kilian Brandstätter übergeben zu wollen. Im Zuge einer entsprechenden Gemeinderatssitzung erfolgte am Mittwoch die Wahl dazu. Brandstätter wurde mit 16 zu neun Stimmen zum neuen Bürgermeister gewählt. 2020 hatte Brandstätter das Amt des Vizebürgermeisters übernommen. Der langjährige Gemeindevorstand Matthias Mayer folgt ihm jetzt als erster Vizebürgermeister nach.

Friedrich Radlspäck

Seit 13. Lebensjahr politisch aktiv

Kilian Brandstätter war bereits seit seinem 13. Lebensjahr in der Sozialistischen Jugend SJ politisch aktiv. Im Jahr 2010 wurde er als deren Landesvorsitzender gewählt. Vor zehn Jahren kam er in den Golser Gemeinderat. Im Jahr 2015 zog er dann in den Burgenländischen Landtag ein.

Seit 2019 ist er, gemeinsam mit dem gleichaltrigen Nationalratsabgeordneten Maximilian Köllner aus Illmitz, Bezirksvorsitzender der SPÖ in Neusiedl am See. 2020 wurde Brandstätter Vizebürgermeister in Gols. Bei einer Urabstimmung der Golser SPÖ-Mitglieder wurde er mit mehr als 97 Prozent der Stimmen für die Bürgermeisternachfolge bestimmt.