Neue Richtlinien bei Basketball-Superliga

Im österreichischen Basketball-Cup haben Verband und Liga auf ein altes Rezept zurückgegriffen, um den Bewerb möglichst rasch durchzubringen. Es wird ein Final Four geben, also ein Mini-Turnier an einem Austragungsort mit Semifinale und Finale. Der Austragungsort wird ausgelost. Die Oberwart Gunners, die im Semifinale auf die Dragonz Nord Eisenstadt treffen, wären bereit, das Final Four auszurichten.

In der Liga kämpfen die Klubs derzeit, ihre wegen Coronavirusfällen verschobenen Spiele des noch laufenden Grunddurchgangs durchzuführen. Obwohl sich die Vereine dazu verpflichtet haben, dass alle Spieler gegen das Coronavirus geimpft sein müssen, gibt es zahlreiche Infektionen, die zu Verschiebungen führen. Oberwart musste etwa das für Samstag geplante Spiel gegen die Timberwolves wegen vier Coronavirusfällen auf den 25. Jänner verschieben.

Liga-Saison verlängert, „Schwellenwerte“ eingeführt

Die Liga-Saison wurde jetzt einmal um eine Woche verlängert. Weiters wurden für die Platzierungsrunde, die im Februar beginnt, sogenannte Schwellenwerte eingeführt. Können nicht alle Partien gespielt werden, zählt die Tabelle nach fünf Runden. Im Fall, dass das auch nicht geht, zählt die Tabelle des Grunddurchgangs für die Bestimmung der Play-off-Paarungen.

Der Grund für die Maßnahmen: der Terminplan lässt ab Februar keine Termine für Nachtragsspiele wegen Coronavirusfällen offen. Bleibt zu hoffen, dass dann möglichst wenige Partien ausfallen und die Meisterschaft fair zu Ende geführt werden kann.