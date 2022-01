Online-Schuleinschreibung für den Herbst

Die Einschreibfrist ist für Kinder sowie auch deren Eltern eine aufregende Zeit. Alle stellen sich auf den neuen Lebens-abschnitt ein, der ab Herbst beginnen wird. Informationen über die Schule, das Schulgebäude oder die Lehrer können derzeit aber nur online geholt werden. Auch die Einschreibgespräche finden über Video-Konferenzen statt.

ORF

„Grundsätzlich sind wir es schon alle gewohnt, die Medien zu nutzen, um Möglichkeiten schaffen. Ich bin sehr stolz auf die Eltern, die sich dazu bereit erklären, die neuen Medien auch zu nutzen. Es gibt da keine Hemmschwelle“, erklärt Isabella Radatz-Grauszer, Direktorin der Volksschule Steinbrunn.

2.800 neue Schüler ab Herbst

50 Schülerinnen und Schüler werden im kommenden Herbst in Steinbrunn die erste Klasse beginnen. Burgenlandweit sind es rund 2.800. Ähnlich viele wechseln in eine AHS oder Mittelschule, so Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz. „Bei uns ist das sehr gerecht verteilt. Im Norden ist die Verteilung ungefähr 60 Prozent Mittelschule und 40 Prozent AHS-Unterstufe“, so Zitz.

ORF

In der HAK Eisenstadt werden im Herbst rund 200 neue Schülerinnen und Schüler erwartet. Auch sie können sich vorab nur online informieren. „Wir sind sehr aktiv über die Homepage und haben Online-Angebote. Es gibt einen Schulfilm, der von den Schülerinnen und Schülern selbst gemacht wurde. Wir haben in den kommenden Wochen Online-Infonachmittage, wo ich persönlich mit einer Kollegin online bin. Wir stellen da die Schule vor“, erklärt Direktor Reinhard Gaul.

Digitalisierung vorangetrieben

Insgesamt habe sich nach zwei Jahren Pandemie der Schulalltag gut eingespielt, sind sich die Zuständigen einig. Positiv sei vor allem, dass die Digitalisierung massiv vorangetrieben worden sei.