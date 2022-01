Chronik

Landesfeuerwehrverband: Neue Gesichter an der Spitze

An der Spitze des Landesfeuerwehrverbandes und der Landesfeuerwehrschule Burgenland stehen in diesem Jahr Änderungen an: Michael Hauser übernimmt die Geschäftsleitung des Verbandes. Neuer Leiter der Landesfeuerwehrschule wurde Philipp Werderitsch.