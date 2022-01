Reisebranche: Fernreisen kehren zurück

Dem Winter entfliehen und tropische oder zumindest frühlingshafte Temperaturen genießen? Das reizt wieder mehr Menschen als zuletzt, auch im Burgenland. Die Reisewelt GmbH, an der auch das burgenländische Reiseunternehmen Blaguss beteiligt ist, bemerkt wieder das Interesse an Fernreisen. „Jetzt im Winter sind bei den kurzfristigen Buchungen bei den Fernreisen vor allem die Malediven, Mexiko aber auch die Dominikanische Republik sehr beliebt. Bei den kürzeren Flugreisen sind die kanarischen Inseln und – jetzt mit Februar, März kommend – auch Ägypten beliebt“, so Reiseexpertin Renate Remler.

Junge schätzen die Beratung in Zeiten der Pandemie

Im Burgenland gibt es etwa 50 Reisebüros, eines davon betreibt Jutta Ochsenhofer in Oberwart. Die Reiseexpertin ist auch in der Fachvertretung der Reisebüros in der Wirtschaftskammer Burgenland aktiv. Sie bemerkt, dass seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie Reiselustige vermehrt auf die Dienste der Reisebüros zurückgreifen, um wegen Corona auf Nummer Sicher zu gehen.

„Die Anfragen sind natürlich hauptsächlich: Wo darf ich hinreisen, was brauche ich für Formulare, welche Tests brauche ich? Das ist natürlich beratungstechnisch sehr aufwendig. Mir ist aufgefallen, dass vor allem junge Kunden, die ja sehr internetaffin sind und das auch gerne selbst auf Plattformen buchen, kommen jetzt verstärkt ins Reisebüro und schätzen die Sicherheit und die umfassende Beratung und das Service“, so Jutta Ochsenhofer. Die Reiselust ist jedenfalls wieder da. Bleibt abzuwarten, ob Omikron diesen Trend wieder stoppt.