Aus dder burgenländischen SPÖ sitzen Christian Drobits und Maximilian Köllner im Nationalrat. „Mir ist bewusst, dass wir in der Sozialdemokratie natürlich einen Diskussionsprozess haben, aber auch eine Verantwortung“, so Doskozil.

Andere Lösungen wären laut Doskozil besser gewesen. „Weil das Impfen aber so wichtig ist und weil es auch notwendig ist, auf Seiten der Sozialdemokratie in dieser Frage entsprechend aufzutreten, tendiere ich dazu, in dieser Frage nicht dagegen zu stimmen“, so Doskozil.