Politik

SPÖ-Parteitag als Auftakt zu Kommunalwahlen

Mit einem Landesparteitag am 14. Mai begeht die SPÖ Burgenland den Auftakt zu den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen, die Anfang Oktober stattfinden. Geplant ist die Abhaltung in Oberwart in Präsenz.