Chronik

Nach Schüssen auf Soldaten: Fahndung nach Schlepper läuft

Nach den Schüssen eines Schleppers auf Soldaten an der ungarischen Grenze im Südburgenland am Montag ist die Fahndung nach dem mutmaßlichen Schützen am Dienstag weitergegangen. Der Mann wurde inzwischen identifiziert, es soll sich um einen 26-jährigen Moldawier handeln.