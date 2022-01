Tennis-Ass Pichler: Gut vorbereitet in das neue Jahr

Der 25-jährige Osliper wollte perfekt vorbereitet beim Turnier in Kairo antreten. „Ich war die letzten zwei Wochen in Dubai und habe mich dort sehr gut auf das neue Jahr vorbereiten können. Ich habe bei zwei Turnieren mitgespielt und habe da 11 Matches in 13 Tagen spielen können. Das ist natürlich sehr gut für die Matchpraxis “, so Pichler.

Heute startet David Pichler ins erste von zwei Turnieren in Kairo. Der 25-jährige Tennisprofi möchte so weit wie möglich bei beiden Turnieren kommen. „Jetzt geht es darum, dass alles in Ägypten umzusetzen. Ich denke, dass ich gut vorbereitet bin. Ich hoffe, dass ich in den zwei Wochen viele Punkte mitnehmen kann“, so Pichler.

Sowohl im Einzel als auch im Doppel im Einsatz

Pichler spielt sowohl im Einzel, als auch im Doppel. Der Osliper und sein Doppelpartner, der Italiener Riccardo Bonadio, sind als Nummer 1 gesetzt und treffen am Dienstag auf die Franzosen Beauge/Bouquet. Dienstagabend wird sein Gegner im Einzel ausgelost. Das Sandplatzturnier in Kairo ist mit 15.000 Dollar dotiert, nächste Woche bestreitet Pichler ein weiteres Turnier in Kairo, das mit 25.000 Dollar dotiert ist.