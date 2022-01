Kultur

„Twilight Zone“ im Kunstverein

Mit dem Geheimnisvollen spielt eine neue Schau im Kunstverein Eisenstadt. Die Ausstellungsobjekte sollen zum Grübeln anregen: Was ist real, was ist erfunden? Der Titel „Twilight Zone“, also Dämmerzone, spielt auch auf eine legendäre Fernsehserie an, in der es um unheimliche Phänomene geht.