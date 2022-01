Sagartz: Hohe Bereitschaft für digitalen Unterricht

Im Burgenland beteiligen sich alle Pflichtschulen an der Digitalisierungsoffensive der Bundesregierung. „Das zeigt die hohe Bereitschaft unserer Schulen für den digitalen Unterricht. Die Zeit des Distance-Learnings während der Corona-Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie wichtig Digitalisierung und die notwendige digitale Infrastruktur in unseren Schulen ist“, so Sagartz.

5.568 Geräte für heimische Schulen

Der ÖVP-Landesparteiobmann bedankte sich beim Bildungsminister für die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Notebooks und iPads. In Summe bekommen die burgenländischen Schulen 5.568 Geräte.