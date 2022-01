Nachrichten in einfacher Sprache auf Radio Burgenland

Die Nachrichten in einfacher Sprache fassen die wichtigsten Informationen des Tages in kurzen Sätzen und mit einfach Wörtern zusammen. Es wird bewusst auf Abkürzungen und Fremdwörter verzichtet. Die Nachrichten in einfacher Sprache gibt es im ORF Teletext schon seit 2017 – und auch im Fernsehen auf ORF III gibt es von Montag bis Freitag um 19.25 Uhr eine Nachrichtensendung in einfacher Sprache.

Dieses Angebot wird jetzt auch auf die ORF-Radios erweitert. Von Montag bis Samstag um 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 20.30 Uhr werden in Radio Burgenland leicht verständliche Nachrichten gesendet. Das Angebot von Nachrichten in einfacher Sprache soll vor allem für mehr Inklusion und Barrierefreiheit sorgen. Es richtet sich an Sprachanfängerinnen und Anfänger, ältere Menschen, Personen mit einfacher Bildung oder kognitiven Beeinträchtigungen.