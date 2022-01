Doskozil bevorzugt „indirekte Impfpflicht“

Doskozil sieht nach wie vor Schwächen im Gesetzesvorschlag für die Pflicht zur Coronavirus-Schutzimpfung, der am Sonntag präsentiert wurde und der am Donnerstag beschlossen werden soll – mehr dazu in Impfpflicht vor nächster Etappe. Es werde höchstwahrscheinlich jeder Impfgegner, der in das Verfahren einsteige, den Ausgang des Verfahrens abwarten, so Doskozil. Bei dieser Gruppe werde man höchstwahrscheinlich keinen Erfolg haben, wenn es darum gehe, die Impfquote zu erhöhen. Ziel müsse es sein, die Impfquote zu erhöhen, ohne die Gesellschaft zu spalten. Doskozil bevorzugt nach wie vor eine indirekte Impfpflicht über kostenpflichtige Tests.

SPÖ würdigt 100-jähriges Bestehen

Seine Haltung zur Impfpflicht machte Doskozil am Montag in Neudörfl (Bezirk Mattersburg) klar. Dort erinnert eine Gedenktafel an die Gründung der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs im Jahr 1874 und daher trafen sich die SPÖ-Spitzenpolitiker des Landes am Vormittag, um das Jubiläum „100 Jahre SPÖ Burgenland“ zu feiern.

ORF

Der Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteichef unterstrich die Rolle der Sozialdemokratie im Burgenland und verwies auch auf aktuelle Themen wie Mindestlohn, Pflege und leistbares Wohnen. Es sei wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie Menschen mit einem entsprechenden Lohn – Stichwort Mindestlohn – das tägliche Leben bestreiten könnten, so Doskozil. Es gehe darum, wie man die Pflege so organisieren könne, dass Menschen in Würde altern könnten und wie man sicherstellen könne, dass gemeinnütziges Wohnen auch tatsächlich gemeinnützig sei.